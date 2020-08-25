«Торонто» и «Питтсбург» совершили крупный обмен. «Кленовые листья» отдали нападающего Каспери Капанена, центрфорварда Йеспер Линдгрена, а также права на вингера Понтуса Оберга, который летом подписал контракт с «Трактором», сообщает в Twitter журналист Роб Росси.

«Питтсбург» расстался с пиком первого раунда драфта-2020 (15-й номер), форвардом Эваном Родригесом, талантливым проспектом Филипом Холландером и защитником Дэвидом Варсофски.

24-летний Капанен провел в прошлом сезоне 69 матчей в НХЛ и набрал 36 (13+23) очков.

Напомним, что финн был выбран на драфте именно «Питтсбургом». Но потом он оказался в «Торонто», став частью сделки по обмену Фила Кессела.

24-летний Линдгрен в прошлом сезоне выступал в АХЛ и в 31 матче набрал 9 (1+8) очков.

26-летний Понтус Оберг провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно очко за результативную передачу.

27-летний Родригес принял участие только в 7 матчах регулярки и отметился одним забитым голом.

30-летний Варсофски был капитаном фарма «Пингивнов» и в 51 матче АХЛ набрал 33 (10+23) результативных балла.

20-летний Холландер был выбран под общим 58-м номером во втором раунде драфта-2018. Прошлый сезон он провел в родной Швеции в составе «Лулео», где в 27 матчах забросил 5 шайб и сделал 9 результативных передач.