«Питтсбург» и «Оттава» в первом периоде заработали 30 минут штрафа

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Оттавой».

В первом периоде команды на двоих заработали 30 минут штрафа — 14 у «Пингвинз» и 16 у «Сенаторз». Майкл Бантинг и Ник Казинс получили 2+2 за грубость, Алекс Неделькович, Дрейк Батерсон и Коул Рейнхардт заработали по две минуты за неспортивное поведение.

После первого периода «Оттава» ведет со счетом 3:0 — Шейн Пинто оформил дубль, еще один гол забил Тайлер Клевен.