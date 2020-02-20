«Питтсбург» и «Монреаль» обменялись игроками. «Пингвины» получили права на нападающих Райли Барбера и Фила Вароне. В обратном направлении проследовали форварды Джозеф Бландиси и Джейкоб Луччини, сообщает официальный сайт «Пингвинз».

25-летний Бландиси провел в нынешнем сезоне 21 матч в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. 24-летний Луччини выступал в АХЛ и в 53 играх отметился 15 (7+8) результативными баллами.

26-летний Барбер в 9 матчах НХЛ в протоколе не отмечался. На счету 29-летнего Вароне 14 (4+10) очков в 27 встречах АХЛ.