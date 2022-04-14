«Питтсбург» и «Бостон» сыграют в «Зимней классике» в 2023 году

«Питтсбург» и «Бостон» сыграют в «Зимней классике» в рамках регулярного чемпионата НХЛ-2022/23, сообщает официальный сайт лиги.

«Зимняя классика» — матч регулярного чемпионата, который проводится на открытом воздухе.

Игра пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне 2 января 2023 года. Эта арена уже принимала «Зимнюю классику» в 2010 году, тогда «Бостон» обыграл «Филадельфию» (2:1 ОТ). Отметим, что впервые в истории НХЛ «Зимняя классика» пройдет на стадионе, который до этого уже принимал игру лиги на открытом воздухе.

«Питтсбург» сыграет в «Зимней классике» в третий раз, «Бостон» — в четвертый.