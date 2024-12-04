«Питтсбург» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на своем льду переиграл «Флориду» в овертайме регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

За «Пингвинз» шайбы забросили Оуэн Пикеринг, Евгений Малкин, Крис Летанг, Маркус Петтерссон и Брайан Раст.

У «Пантерз» дублем отметился Мэттью Ткачук, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт и Адам Боквист.

«Флорида» с 32 очками занимает 5-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» набрал 26 очков и идет 10-м.