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Сегодня, 06:02

Гол с передачи Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Флоридой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Энтони Бовилье в борьбе за шайбу с Густавом Форслингом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Пингвинз» продлили свою победную серию до четырех игр и прервали трехматчевую победную серию «Пантерз».

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этом матче голом в середине первого периода и голевой передачей в овертайме. Всего в этом сезоне у 38-летннего россиянина 24 (6+18) очка в 27 матчах.

«Флорида» с 32 очками в 26 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке (26 очков в 27 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Пикерин — 1 (Лизотт), 9:20 — 1:0. Малкин — 6 (Томасино, О`Коннор), 10:32 — 2:0. Ткачак — 6 (Барков, Куликов), 17:24 — 2:1. Летанг — 4 (Грызлик, Лизотт), 26:54 — 3:1. Петтерссон — 2 (Кросби, Ракелль), 43:45 — 4:1. Беннетт — 13 (Й. Боквист, Ткачак), 46:55 — 4:2. А. Боквист — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 48:58 — 4:3. Ткачак — 7 (бол., Экблад), 51:27 — 4:4. Раст — 8 (Малкин), 61:31 — 5:4.

Вратари: Джерри — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 16 (5+5+5+1) — 41 (13+11+17+0).

Наши: Малкин (17.33/2/+1) — Куликов (17.19/1/+2).

4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15502 зрителя.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 23 11 12 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
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3 Ванкувер 23 13 10 29
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5 Калгари 25 12 13 28
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Питтсбург – Флорида
 5 : 4 ОТ
4.12 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
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4.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
2 : 1 ОТ
4.12 03:00
Бостон – Детройт
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