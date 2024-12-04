Гол с передачи Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Флоридой»

«Питтсбург» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Пингвинз» продлили свою победную серию до четырех игр и прервали трехматчевую победную серию «Пантерз».

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этом матче голом в середине первого периода и голевой передачей в овертайме. Всего в этом сезоне у 38-летннего россиянина 24 (6+18) очка в 27 матчах.

«Флорида» с 32 очками в 26 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке (26 очков в 27 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)

Голы: Пикерин — 1 (Лизотт), 9:20 — 1:0. Малкин — 6 (Томасино, О`Коннор), 10:32 — 2:0. Ткачак — 6 (Барков, Куликов), 17:24 — 2:1. Летанг — 4 (Грызлик, Лизотт), 26:54 — 3:1. Петтерссон — 2 (Кросби, Ракелль), 43:45 — 4:1. Беннетт — 13 (Й. Боквист, Ткачак), 46:55 — 4:2. А. Боквист — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 48:58 — 4:3. Ткачак — 7 (бол., Экблад), 51:27 — 4:4. Раст — 8 (Малкин), 61:31 — 5:4.

Вратари: Джерри — Найт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 16 (5+5+5+1) — 41 (13+11+17+0).

Наши: Малкин (17.33/2/+1) — Куликов (17.19/1/+2).

4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15502 зрителя.