Гол с передачи Малкина в овертайме принес «Питтсбургу» победу над «Флоридой»
«Питтсбург» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Пингвинз» продлили свою победную серию до четырех игр и прервали трехматчевую победную серию «Пантерз».
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этом матче голом в середине первого периода и голевой передачей в овертайме. Всего в этом сезоне у 38-летннего россиянина 24 (6+18) очка в 27 матчах.
«Флорида» с 32 очками в 26 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке (26 очков в 27 играх).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы: Пикерин — 1 (Лизотт), 9:20 — 1:0. Малкин — 6 (Томасино, О`Коннор), 10:32 — 2:0. Ткачак — 6 (Барков, Куликов), 17:24 — 2:1. Летанг — 4 (Грызлик, Лизотт), 26:54 — 3:1. Петтерссон — 2 (Кросби, Ракелль), 43:45 — 4:1. Беннетт — 13 (Й. Боквист, Ткачак), 46:55 — 4:2. А. Боквист — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 48:58 — 4:3. Ткачак — 7 (бол., Экблад), 51:27 — 4:4. Раст — 8 (Малкин), 61:31 — 5:4.
Вратари: Джерри — Найт.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 16 (5+5+5+1) — 41 (13+11+17+0).
Наши: Малкин (17.33/2/+1) — Куликов (17.19/1/+2).
4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15502 зрителя.
|Столичный дивизион
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|17
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|12
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|26
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|11
|14
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|16
|8
|36
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|7
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|24
|16
|8
|32
|4
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|26
|14
|12
|28
|5
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|25
|11
|14
|24
|6
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|15
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|25
|7
|18
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|25
|8
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|О
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|Вегас
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|15
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|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
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|10
|29
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|11
|28
|5
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|13
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|26
|12
|14
|25
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|18
|25
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|23
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Питтсбург – Флорида
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|4.12
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
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|4.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|2 : 1 ОТ
|4.12
|03:00
|
Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|4.12
|04:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|4.12
|05:00
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Калгари – Коламбус
|- : -
|4.12
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -