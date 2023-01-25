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«Питтсбург» переиграл «Флориду». Малкин набрал 3 очка

Малкин набрал 3 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Флориды»
Евгений Козинов
Корреспондент
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25 января. «Питтсбург» — «Флорида» — 7:6 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

В составе победителей голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.

«Питтсбург» с 56 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Флорида» — десятая (52 очка).

Евгений Малкин
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ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Баффало 46 24 22 51
5 Флорида 49 23 26 51
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 48 31 17 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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30.01
25.01 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
25.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 7 : 6 ОТ
25.01 03:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 - : -
25.01 03:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
25.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
25.01 03:30
Нью-Джерси – Вегас
 - : -
25.01 04:00
Нэшвилл – Виннипег
 - : -
25.01 04:00
Сент-Луис – Баффало
 - : -
25.01 05:00
Аризона – Анахайм
 - : -
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Ванкувер – Чикаго
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 49 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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