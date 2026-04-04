«Питтсбург» и «Флорида» сыграют в чемпионате НХЛ 5 апреля

«Питтсбург» и «Флорида» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 5 апреля. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 00.00 по московскому времени.

«Питтсбург» и «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

4 апреля, 23:59. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Флорида

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры Североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 76 матчей и набрал 92 очка, предыдущим соперником «Пингвинз» был «Тампа-Бэй» (3:6). У «Флориды» 75 матчей и 77 очков, в пятницу «Пантерз» обыграли «Бостон» (2:1).