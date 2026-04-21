Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли — 0:3.

Голы забили Портер Мартон, Гарнет Хэтэуэй (в меньшинстве) и Люк Гленденинг (в пустые ворота).

При счете 2:0 в пользу гостей в третьем периоде нападающий «Филадельфии» Оуэн Типпетт не реализовал буллит.

«Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. 23 апреля соперники проведут следующий матч.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Мамаев возглавит медиасборную России. Его команда сыграет с Узбекистаном за два дня до матча Карпина
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«Это не вопрос денег. Дело в уважении». Кучеров впервые объяснил, почему запросил обмен из «Тампы»
Популярное видео
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2026: плей-офф НХЛ от первого раунда до финала
Капитан «Каролины» Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру: «Я хочу еще один Кубок Стэнли»
Безумие в финале НХЛ продолжается! «Каролина» героически спаслась с 0:4, но «Вегас» вырвал победу в овертайме
Агент Федотова: «У Ивана есть варианты продолжения карьеры как в НХЛ, так и в КХЛ»
Защитник «Вегаса» Хэнифин после поражения от «Каролины»: «Мы в порядке. У нас позитивный коллектив»
«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
Защитник «Коламбуса» Веренски выиграл «Норрис Трофи»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В овертайме матче «Каролина» — «Оттава» отменили гол и не реализовали буллит

«Каролина» победила «Оттаву» во втором овертайме матча Кубка Стэнли
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 16 12 4 26
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 13 8 5 16
4 Айлендерс 14 7 7 16
5 Рейнджерс 15 7 8 15
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Филадельфия 16 4 12 12
8 Коламбус 12 5 7 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 11 5 23
2 Монреаль 14 9 5 20
3 Оттава 16 9 7 19
4 Тампа-Бэй 13 8 5 18
5 Флорида 15 8 7 18
6 Торонто 16 8 8 18
7 Баффало 14 7 7 17
8 Детройт 15 7 8 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 16 10 6 23
2 Юта 15 9 6 18
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Даллас 14 8 6 17
5 Сент-Луис 14 7 7 15
6 Нэшвилл 14 5 9 15
7 Виннипег 15 4 11 11
8 Чикаго 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 15 11 4 24
2 Вегас 16 9 7 20
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 15 7 8 15
5 Анахайм 14 6 8 13
6 Калгари 14 6 8 12
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 16 3 13 7
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 03:00 Флорида – Детройт 3 : 5
3.11 03:00 Бостон – Вегас 3 : 2 Б
3.11 04:00 Чикаго – Колорадо 2 : 5
3.11 05:00 Сан-Хосе – Калгари - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости