«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков, Родриго Аболс и Ник Силер, у хозяев — Егор Чинахов, Джастин Бразо, Брайан Раст, Блэйк Лизотт, Сидни Кросби и Коннор Девар.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 54 очками после 46 встреч. «Филадельфия» проиграла в пяти матчах подряд. Она располагается на 11-м месте (54 очка после 46 игр).

В следующем матче «Питтсбург» 18 января примет «Коламбус», «Филадельфия» 17 января на своем льду сыграет с «Рейнджерс».

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