«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Голы «Пингвинз» забили Евгений Малкин (дубль), Эрик Карлссон (дубль) и Филлип Томазно. У «Флайерс» отличились Матвей Мичков (дубль), Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт.

«Питтсбург» с 57 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» идет на 13-й строчке Восточной конференции — 60 очков.