«Питтсбург» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

После этого матча «Питтсбург» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 11-й строчке.