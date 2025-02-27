«Питтсбург» и «Филадельфия» проведут матч в чемпионате НХЛ 28 февраля

«Питтсбург» и «Филадельфия» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 28 февраля. Игра на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США) начнется в 3.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Филадельфия» будет доступен в нашем матч-центре.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Питтсбург» провел 60 матчей, набрал 55 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. У «Филадельфии» — 59 очков после 59 игр и 13-е место в конференции.