«Филадельфия» по буллитам обыграла «Питтсбург». Малкин набрал 1 очко

«Филадельфия» в серии буллитов выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей.

«Филадельфия» набрала 26 очков и идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 24 очка.