4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию», у Мичкова дубль
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 5:4.
В составе «Пингвинз» 4 (2+2) очка набрал Евгений Малкин, 3 (2+1) очка у Эрика Карлссона, еще один гол на счету Филлипа Томазино. У «Флайерз» Матвей Мичков набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт.
«Питтсбург» проигрывал со счетом 0:3 до 29-й минуты.
В текущем сезоне Малкин провел 51 матч, в которых набрал 41 (12+29) очко. У Мичкова 44 (19+25) очка в 58 матчах сезона.
«Питтсбург» прервал 4-матчевую серию поражений и с 57 очками расположился на 15-й строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» с 60 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0)
Голы: Кэйтс — 13 (Бринк, Замула), 2:00 — 0:1. Типпетт — 18 (Силер, Мичков), 21:44 — 0:2. Мичков — 18 (Типпетт, Ристолайнен), 27:24 — 0:3. Томасино — 9 (Малкин, Хейнен), 29:05 — 1:3. Карлссон — 7 (Кросби), 29:35 — 2:3. Мичков — 19 (бол., Кузьменко, Конекны), 31:05 — 2:4. Карлссон — 8 (Грызлик, Малкин), 38:17 — 3:4. Малкин — 11 (Бовилье, Грэйвс), 42:30 — 4:4. Малкин — 12 (Летанг, Карлссон), 61:03 — 5:4.
Вратари: Неделькович (Бломквист, 27:24) — Эрссон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (6+14+4+1) — 37 (8+14+14+1).
Наши: Малкин (18.44/3/+4) — Замула (18.44/0/0), Кузьменко (14.39/1/-1), Мичков (13.54/4/-1).
28 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 630 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3