4 очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию», у Мичкова дубль

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе «Пингвинз» 4 (2+2) очка набрал Евгений Малкин, 3 (2+1) очка у Эрика Карлссона, еще один гол на счету Филлипа Томазино. У «Флайерз» Матвей Мичков набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт.

«Питтсбург» проигрывал со счетом 0:3 до 29-й минуты.

В текущем сезоне Малкин провел 51 матч, в которых набрал 41 (12+29) очко. У Мичкова 44 (19+25) очка в 58 матчах сезона.

«Питтсбург» прервал 4-матчевую серию поражений и с 57 очками расположился на 15-й строчке в Восточной конференции. «Филадельфия» с 60 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0)

Голы: Кэйтс — 13 (Бринк, Замула), 2:00 — 0:1. Типпетт — 18 (Силер, Мичков), 21:44 — 0:2. Мичков — 18 (Типпетт, Ристолайнен), 27:24 — 0:3. Томасино — 9 (Малкин, Хейнен), 29:05 — 1:3. Карлссон — 7 (Кросби), 29:35 — 2:3. Мичков — 19 (бол., Кузьменко, Конекны), 31:05 — 2:4. Карлссон — 8 (Грызлик, Малкин), 38:17 — 3:4. Малкин — 11 (Бовилье, Грэйвс), 42:30 — 4:4. Малкин — 12 (Летанг, Карлссон), 61:03 — 5:4.

Вратари: Неделькович (Бломквист, 27:24) — Эрссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (6+14+4+1) — 37 (8+14+14+1).

Наши: Малкин (18.44/3/+4) — Замула (18.44/0/0), Кузьменко (14.39/1/-1), Мичков (13.54/4/-1).

28 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16 630 зрителей