«Питтсбург» в результативном матче победил «Филадельфию», у Малкина две передачи
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.
В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, дубль оформил Майкл Бантинг, еще по голу забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Филипп Томазино и Блэйк Лизотт, Евгений Малкин сделал две результативные передачи. У «Флайерз» шайбы забросили Егор Замула, Ноа Кейтс и Шон Кутюрье.
После этого матча «Питтсбург» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)
Голы: Раст — 15 (Кросби, Ракелль), 1:29 — 1:0. Замула — 2 (Пелинг, Лотон), 6:12 — 1:1. Ракелль — 16 (Раст, Карлссон), 11:53 — 2:1. Бантинг — 8 (бол., Малкин, Кросби), 16:15 — 3:1. Томасино — 4 (бол., Кросби), 17:44 — 4:1. Кэйтс — 6 (Бринк, Йорк), 24:29 — 4:2. Кутюрье — 7 (Конекны, Лотон), 33:06 — 4:3. Бантинг — 9 (Малкин, Карлссон), 38:48 — 5:3. Кросби — 10 (п.в.), 57:30 — 6:3. Лизотт — 8 (бол., Ши, Нието), 59:48 — 7:3.
Вратари: Джерри — Эрссон (Колосов, 40:00).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 22 (9+5+8) — 27 (9+12+6).
Наши: Малкин (17.42/1/+1) — Замула (19.21/2/-1), Мичков (11.27/2/-3).
24 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18290 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|33
|16
|17
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|32
|13
|19
|30
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|- : -
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -