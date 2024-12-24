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Сегодня, 05:35

«Питтсбург» в результативном матче победил «Филадельфию», у Малкина две передачи

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, дубль оформил Майкл Бантинг, еще по голу забили Брайан Раст, Рикард Ракелль, Филипп Томазино и Блэйк Лизотт, Евгений Малкин сделал две результативные передачи. У «Флайерз» шайбы забросили Егор Замула, Ноа Кейтс и Шон Кутюрье.

После этого матча «Питтсбург» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)

Голы: Раст — 15 (Кросби, Ракелль), 1:29 — 1:0. Замула — 2 (Пелинг, Лотон), 6:12 — 1:1. Ракелль — 16 (Раст, Карлссон), 11:53 — 2:1. Бантинг — 8 (бол., Малкин, Кросби), 16:15 — 3:1. Томасино — 4 (бол., Кросби), 17:44 — 4:1. Кэйтс — 6 (Бринк, Йорк), 24:29 — 4:2. Кутюрье — 7 (Конекны, Лотон), 33:06 — 4:3. Бантинг — 9 (Малкин, Карлссон), 38:48 — 5:3. Кросби — 10 (п.в.), 57:30 — 6:3. Лизотт — 8 (бол., Ши, Нието), 59:48 — 7:3.

Вратари: Джерри — Эрссон (Колосов, 40:00).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 22 (9+5+8) — 27 (9+12+6).

Наши: Малкин (17.42/1/+1) — Замула (19.21/2/-1), Мичков (11.27/2/-3).

24 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18290 зрителей.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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31.12
1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
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Юта – Даллас
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