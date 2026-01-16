«Питтсбург» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 16 января. Игра пройдет на «PPG Paints Арене» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Филадельфия»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Филадельфия» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 января, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Филадельфия

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» и «Флайерз» провели по 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрали по 52 очка. По ходу сезона-2025/26 соперники встречались дважды, обыграв друг друга по одному разу.