«Питтсбург» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

За «Пингвинз» шайбы забросили Сидни Кросби, Рикард Ракель, Брайан Раст, Кевин Хейз и Дрю О'Коннор.

У «Ойлерз» дублем отметился Леон Драйзайтль, еще один гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Питтсбург» набрал 44 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» идет на 5-й строчке «Запада» с 53 баллами.