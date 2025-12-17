Подколзин забил 9-й гол в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 7-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин и сделал счет 5:2. Теперь у 24-летнего россиянина 16 (9+7) очков в 34 играх сезона.