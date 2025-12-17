«Эдмонтон» победил «Питтсбург», Подколзин забил гол
«Эдмонтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. 24-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков в 34 играх этого сезона.
Также у канадской команды забили Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид (дубль), Мэтт Савой и Эван Бушар. Голы «Пингвинз» на счету Томаса Новака, Эрика Карлссона, Брайана Раста и Дэнтона Хейнена.
Форвард «нефтянников» Леон Драйзайтль отметился четырьмя голевыми передачами, и теперь у него 1003 (416+587) очка за карьеру в НХЛ. Для того чтобы достичь этой отметки ему потребовалось 824 матча (5-й результат в истории). Он сделал это быстрее Евгения Малкина (848 матчей) и Александра Овечкина (880 матчей).
12 декабря «Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен вратарями, которые сегодня провели первые матчи за новые команды. У «Пингвинз» играл Стюарт Скиннер (17 сэйвов), а у «Ойлерз» — Тристан Джерри (26 сэйвов).
«Эдмонтон» набрал 38 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 32 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|2
|2
|0
|4
|2
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|2
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Юта
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|4
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|5
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|6.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Филадельфия
|4 : 1
|6.10
|02:30
|Питтсбург – Виннипег
|2 : 3
|6.10
|02:30
|Бостон – Оттава
|1 : 4
|6.10
|03:00
|Даллас – Сан-Хосе
|5 : 0