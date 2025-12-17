«Эдмонтон» победил «Питтсбург», Подколзин забил гол

«Эдмонтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. 24-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков в 34 играх этого сезона.

Также у канадской команды забили Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид (дубль), Мэтт Савой и Эван Бушар. Голы «Пингвинз» на счету Томаса Новака, Эрика Карлссона, Брайана Раста и Дэнтона Хейнена.

Форвард «нефтянников» Леон Драйзайтль отметился четырьмя голевыми передачами, и теперь у него 1003 (416+587) очка за карьеру в НХЛ. Для того чтобы достичь этой отметки ему потребовалось 824 матча (5-й результат в истории). Он сделал это быстрее Евгения Малкина (848 матчей) и Александра Овечкина (880 матчей).

12 декабря «Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен вратарями, которые сегодня провели первые матчи за новые команды. У «Пингвинз» играл Стюарт Скиннер (17 сэйвов), а у «Ойлерз» — Тристан Джерри (26 сэйвов).

«Эдмонтон» набрал 38 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 32 играх.