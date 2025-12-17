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«Эдмонтон» победил «Питтсбург», Подколзин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Василий Подколзин (слева) после гола с одноклубниками.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу. 24-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков в 34 играх этого сезона.

Также у канадской команды забили Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид (дубль), Мэтт Савой и Эван Бушар. Голы «Пингвинз» на счету Томаса Новака, Эрика Карлссона, Брайана Раста и Дэнтона Хейнена.

Форвард «нефтянников» Леон Драйзайтль отметился четырьмя голевыми передачами, и теперь у него 1003 (416+587) очка за карьеру в НХЛ. Для того чтобы достичь этой отметки ему потребовалось 824 матча (5-й результат в истории). Он сделал это быстрее Евгения Малкина (848 матчей) и Александра Овечкина (880 матчей).

12 декабря «Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен вратарями, которые сегодня провели первые матчи за новые команды. У «Пингвинз» играл Стюарт Скиннер (17 сэйвов), а у «Ойлерз» — Тристан Джерри (26 сэйвов).

«Эдмонтон» набрал 38 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 37 очков в 32 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 декабря, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Эдмонтон
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Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 2 2 0 4
2 Тампа-Бэй 3 2 1 4
3 Флорида 3 1 2 4
4 Бостон 4 2 2 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Баффало 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 3 2 1 5
2 Колорадо 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Юта 3 2 1 4
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 2 1 4
4 Вегас 3 2 1 4
5 Сан-Хосе 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
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6.10 02:00 Тампа-Бэй – Филадельфия 4 : 1
6.10 02:30 Питтсбург – Виннипег 2 : 3
6.10 02:30 Бостон – Оттава 1 : 4
6.10 03:00 Даллас – Сан-Хосе 5 : 0
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