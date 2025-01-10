«Питтсбург» победил «Эдмонтон», Кросби набрал 3 очка

«Питтсбург» переиграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Пингвинз» 3 (1+2) очка набрал Сидни Кросби, еще по шайбе забросили Рикард Ракель, Брайан Раст, Кевин Хейз, Дрю О'Коннор.

За «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще один гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Питтсбург» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» идет 5-м на «Западе» с 53 очками в 41 встрече.