«Питтсбург» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Питтсбург» и «Эдмонтон» сыграют в чемпионате НХЛ 17 декабря
«Питтсбург» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 17 декабря. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Эдмонтон» отслеживайте в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 31 матч и набрал 37 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» была «Юта» (4:5 ОТ). У «Эдмонтона» — 33 матча и 36 очков, в понедельник «Ойлерз» уступили «Монреалю» (1:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|4
|Вашингтон
|1
|1
|0
|2
|5
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|6
|Каролина
|2
|0
|2
|1
|7
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|- : -
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|- : -
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|- : -
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|- : -
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|- : -
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|- : -
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|- : -
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|- : -
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -
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