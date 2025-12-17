«Питтсбург» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 17 декабря. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Эдмонтон» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 декабря, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Эдмонтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 31 матч и набрал 37 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» была «Юта» (4:5 ОТ). У «Эдмонтона» — 33 матча и 36 очков, в понедельник «Ойлерз» уступили «Монреалю» (1:4).