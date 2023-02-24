«Эдмонтон» в гостях разгромил «Питтсбург». Малкин набрал два очка
«Питтсбург» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Пингвинз» потерпели четыре поражения.
Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи в составе проигравшей команды.
«Эдмонтон» набрал 72 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 63 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
Голы: Летанг — 6 (Раст, Малкин), 1:05 — 1:0. Макдэвид — 45 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 13:18 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бэрри, Макдэвид), 17:49 — 1:2. Ямамото — 5 (Хаймэн, Нерс), 26:06 — 1:3. Шор — 1 (Пулюярви), 27:50 — 1:4. Фогеле — 10 (Драйзайтль, Кулак), 35:10 — 1:5. Нюджент-Хопкинс — 28 (Макдэвид), 38:54 — 1:6. Макдэвид — 46 (буллит), 56:27 — 1:7. Летанг — 7 (бол., Кросби, Малкин), 58:12 — 2:7.
Вратари: Джерри (Десмит, 40:00) — Скиннер (0:00).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (3+9+12) — 44 (14+15+15).
Наши: Малкин (21.25/3/0) — -.
24 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18400 зрителей.
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|23
|78
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|4
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|29
|31
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|62
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|24
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|О
|1
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|58
|30
|28
|72
|2
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|35
|23
|71
|3
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|58
|31
|26
|68
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
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|55
|27
|28
|60
|6
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|57
|26
|31
|55
|7
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|38
|49
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|57
|20
|37
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|И
|В
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|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
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|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|58
|27
|31
|65
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
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|36
|И
|КН
|
|
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Бостон
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|1.88
|
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|
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|2.21