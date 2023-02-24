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«Эдмонтон» в гостях разгромил «Питтсбург». Малкин набрал два очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 февраля. «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Пингвинз» потерпели четыре поражения.

Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи в составе проигравшей команды.

«Эдмонтон» набрал 72 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Голы: Летанг — 6 (Раст, Малкин), 1:05 — 1:0. Макдэвид — 45 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 13:18 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бэрри, Макдэвид), 17:49 — 1:2. Ямамото — 5 (Хаймэн, Нерс), 26:06 — 1:3. Шор — 1 (Пулюярви), 27:50 — 1:4. Фогеле — 10 (Драйзайтль, Кулак), 35:10 — 1:5. Нюджент-Хопкинс — 28 (Макдэвид), 38:54 — 1:6. Макдэвид — 46 (буллит), 56:27 — 1:7. Летанг — 7 (бол., Кросби, Малкин), 58:12 — 2:7.

Вратари: Джерри (Десмит, 40:00) — Скиннер (0:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (3+9+12) — 44 (14+15+15).

Наши: Малкин (21.25/3/0) — -.

24 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18400 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 58 18 39 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 58 31 26 68
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 58 27 31 65
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 59 18 41 43
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1.03
24.02 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 4
24.02 03:00
Коламбус – Миннесота
 0 : 2
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 2 : 7
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 6 ОТ
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
4 : 1
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 - : -
24.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
24.02 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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