"Питтсбург" дома уступил "Сент-Луису"

"Питтсбург" проиграл "Сент-Луису" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Доминик Симон. Евгений Малкин, ранее набравший 1000 очков за карьеру в НХЛ, на этот раз не отметился результативными действиями. У гостей забивали Оскар Сундквист, Винс Данн (дважды), Патрик Марун и Джей Боумистер.

"Сент-Луис" набрал 81 очко и занимает шестое место на Западе. У "Питтсбурга" 87 очков и аналогичная позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Сент-Луис" - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Сундквист - 13 (Шворц, Парэйко), 4:56 - 0:1. Данн - 10 (О`Райлли, Перрон), 13:34 - 0:2. Марун - 6 (Томас, Бозак), 21:31 - 0:3. Боумистер - 3 (Марун, Сэнфорд), 22:41 - 0:4. Симон - 8, 29:53 - 1:4. Данн - 11 (бол., Парэйко, Томас), 53:57 - 1:5.

Вратари: Мюррей (Десмит, 22:41) - Биннингтон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 41 (13+10+18) - 26 (11+9+6).

Наши: Малкин (19.12/6/-1) - Барбашев (13.06/1/-1).

16 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.