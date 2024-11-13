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Сегодня, 23:30

«Питтсбург» — «Детройт»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Питтсбург» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 14 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images

«Питтсбург» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 14 ноября. Матч пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за играми лиги вы можете в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат встречи «Питтсбург» — «Детройт» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Пингвинз» провели 17 игр и набрали 14 очков, в предыдущем матче команда Евгения Малкина уступила «Далласу» (1:7). У «Ред Уингз» — 13 очков в 14 матчах, в предыдущей игре команда Владимира Тарасенко уступила «Рейнджерс» (0:4).

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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18.11
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:30
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 5 : 2
13.11 06:00
Ванкувер – Калгари
 3 : 1
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