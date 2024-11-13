«Питтсбург» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 14 ноября

«Питтсбург» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 14 ноября. Матч пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за играми лиги вы можете в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат встречи «Питтсбург» — «Детройт» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Пингвинз» провели 17 игр и набрали 14 очков, в предыдущем матче команда Евгения Малкина уступила «Далласу» (1:7). У «Ред Уингз» — 13 очков в 14 матчах, в предыдущей игре команда Владимира Тарасенко уступила «Рейнджерс» (0:4).