«Питтсбург» проиграл «Детройту», Малкин сделал результативный пас

«Детройт» на выезде обыграл «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ — 2:1.

У гостей забили Амадеус Ломбарди и Нэйт Даниелсон. Единственная шайба хозяев на счету Рикарда Ракелля, российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в голевой атаке и сделал результативную передачу.

«Детройт» проведет следующий предсезонный матч 4 октября против «Торонто». «Питтсбург» в этот же день встретится с «Коламбусом».