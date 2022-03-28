«Питтсбург» разгромил «Детройт», забросив 11 шайб. У Малкина первый хет-трик с 2018 года
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 11:2.
В составе «Пингвинз» 4 (3+1) очка набрал Евгений Малкин. Для 35-летнего форварда это первый хет-трик с 2018 года. Также у хозяев ассистентский хет-трик оформил Крис Летанг, 3 (1+2) очка у Тедди Блюгерса.
После этого матча «Питтсбург» с 90 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» с 60 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)
Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2.
Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9).
Наши: Малкин (16.42/4/+2) — -.
27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17842 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|65
|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|4
|Торонто
|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|66
|23
|43
|56
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11