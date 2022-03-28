«Питтсбург» разгромил «Детройт», забросив 11 шайб. У Малкина первый хет-трик с 2018 года

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 11:2.

В составе «Пингвинз» 4 (3+1) очка набрал Евгений Малкин. Для 35-летнего форварда это первый хет-трик с 2018 года. Также у хозяев ассистентский хет-трик оформил Крис Летанг, 3 (1+2) очка у Тедди Блюгерса.

После этого матча «Питтсбург» с 90 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» с 60 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)

Голы: Капанен — 11 (Хейнен, Картер), 4:16 — 1:0. Блюгерс — 9 (Зогорна, Летанг), 14:23 — 2:0. Малкин — 14 (бол., Летанг, Кросби), 21:48 — 3:0. Картер — 16 (мен., Блюгерс, Марино), 23:18 — 4:0. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:57 — 5:0. Малкин — 15 (Раст, Ракелль), 27:53 — 6:0. Ларкин — 28 (бол., Раймонд, Врана), 31:37 — 6:1. Врана — 6, 38:04 — 6:2. Кросби — 24 (Родригес, Гюнтцель), 39:21 — 7:2. Хейнен — 14 (бол., Мэтисон, Ракелль), 42:06 — 8:2. Малкин — 16 (Раст, Летанг), 45:51 — 9:2. Бойл — 8 (Руведел, Блюгерс), 47:15 — 10:2. Ракелль — 17 (Блюгерс, Марино), 57:08 — 11:2.

Вратари: Джерри — Неделькович (Пикар, 23:18, Неделькович, 45:29).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (8+12+15) — 35 (13+13+9).

Наши: Малкин (16.42/4/+2) — -.

27 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17842 зрителя.