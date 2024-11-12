«Даллас» на выезде разгромил «Питтсбург»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 7:1.

В составе «Старз» 5 (1+4) очков набрал Мэйсон Маршмент, 3 (1+2) очка у Мэтта Дюшена, дубль оформил Миро Хейсканен, еще по шайбе забросили Логан Станковен, Тайлер Сегин и Уэйтт Джонстон. У «Пингвинз» единственный гол на счету Энтони Бовилье.

После этого матча «Даллас» с 18 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Питтсбург» с 14 очками — на 13-й строчке «Востока».