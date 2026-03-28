«Питтсбург» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Питтсбург» и «Даллас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта
«Питтсбург» и «Даллас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 0.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Даллас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
«Питтсбург» — «Даллас»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Пингвинз» набрали 88 очков в 72 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Старз» с 97 очками в 72 играх идут на второй строчке «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|7
|5
|2
|11
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|5
|3
|2
|6
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|7
|Нью-Джерси
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|7
|0
|7
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|6
|5
|1
|10
|2
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|6
|3
|3
|6
|6
|Флорида
|6
|2
|4
|6
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|6
|4
|2
|9
|2
|Юта
|6
|4
|2
|8
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|7
|2
|5
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
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16.10
17.10
18.10
|13.10
|02:00
|Нью-Джерси – Оттава
|1 : 4
|13.10
|03:00
|Миннесота – Вегас
|4 : 2
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