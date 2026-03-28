«Питтсбург» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Даллас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта

«Питтсбург» и «Даллас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 0.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 марта, 00:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Даллас

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Даллас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Даллас» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 88 очков в 72 матчах и занимают шестое место в Восточной конференции. «Старз» с 97 очками в 72 играх идут на второй строчке «Запада».