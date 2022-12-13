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«Питтсбург» обыграл «Даллас», Малкин забросил победную шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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13 декабря. «Питтсбург» — «Даллас» (2:1).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1.

В составе «Пингвинз» отличились Пьер-Оливер Джозеф и Евгений Малкин. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.

После этого матча «Питтсбург» с 38 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» с 37 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.

Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).

Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).

13 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17147 зрителей.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
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7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
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Монреаль – Калгари
 2 : 1 Б
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Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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Даллас

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И Г
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Коннор Макдэвид

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Тэйдж Томпсон

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