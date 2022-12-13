«Питтсбург» обыграл «Даллас», Малкин забросил победную шайбу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1.

В составе «Пингвинз» отличились Пьер-Оливер Джозеф и Евгений Малкин. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.

После этого матча «Питтсбург» с 38 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» с 37 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.

Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).

Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).

13 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17147 зрителей.