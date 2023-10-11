«Питтсбург» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для обеих команд это была стартовая встреча в сезоне-2023/24.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Сидни Кросби. У «Блэкхокс» голы на свой счет записали Коул Гутман, Райан Донато, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.

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