«Питтсбург» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Чикаго» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для обеих команд это была стартовая встреча в сезоне-2023/24.
В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Сидни Кросби. У «Блэкхокс» голы на свой счет записали Коул Гутман, Райан Донато, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.
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11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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