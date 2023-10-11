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Сегодня, 06:58

«Питтсбург» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для обеих команд это была стартовая встреча в сезоне-2023/24.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Сидни Кросби. У «Блэкхокс» голы на свой счет записали Коул Гутман, Райан Донато, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 5 : 3
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 4
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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