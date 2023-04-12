«Питтсбург» дома проиграл «Чикаго». Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блэкхокс» прервали свою серию из трех поражений.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу. Это его 27-й гол в текущем сезоне.

«Чикаго» идет на последнем месте в Западной конференции — 58 очков. «Питтсбург» идет девятым в Западной конференции — 90 очков.