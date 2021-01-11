«Питтсбург» будет проводить домашние матчи на старте сезона без зрителей
18:41
«Питтсбург» проведет четыре стартовых домашних матча в регулярном чемпионате НХЛ без зрителей, сообщает официальный сайт лиги. На трибунах смогут присутствовать только родственники и специально приглашенные гости клуба.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 13 января.
Власти Пенсильвании на данный момент запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «пингвины» проведут январские матчи на домашней арене без зрителей.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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