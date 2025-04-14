«Питтсбург» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

После этого матча «Бостон» с 75 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на 14-й строчке.