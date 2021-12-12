«Питтсбург», «Бостон», «Торонто» и еще три команды следят за игрой Эвандера Кейна в АХЛ

Шесть команд отправили скаутов на матч регулярного чемпионата АХЛ между «Сан-Хосе» и «Абботсфорд Кэнакс».

Сообщается, что «Бостон», «Питтсбург», «Детройт», «Нэшвилл», «Торонто» и «Даллас» наблюдают за первой игрой Эвандера Кейна в АХЛ.

Ранее «Сан-Хосе» выставил нападающего на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. 30-летнего канадца дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.