«Питтсбург» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 1 марта. Матч пройдет на льду «PPG Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Бостон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 57 очков в 61 игре и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Брюинз» располагаются на девятой строчке Востока (у команды — 62 очка в 60 встречах).

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