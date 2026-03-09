«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон», у Чинахова гол и передача

«Питтсбург» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Девар, Энтони Манта (дубль), Томас Новак и российский нападающий Егор Чинахов (также на его счету результативная передача). В сезоне-2025/26 25-летний Чинахов в 54 матчах набрал 24 (14+10) очка.

У гостей забили Павел Заха (хет-трик) и Давид Пастрняк.

Во втором периоде «Питтсбург» проигрывал со счетом 0:3, однако затем забил четыре гола подряд.

«Пингвинз» прервали серию из трех поражений. Они занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 78 очками после 63 игр. «Брюинз» (76 очков после 63 игр) располагаются на восьмом месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max