«Питтсбург» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Бостон» сыграют в чемпионате НХЛ 8 марта

«Питтсбург» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 8 марта. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 23.30 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Бостон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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НХЛ. Регулярный чемпионат

8 марта, 23:30. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Бостон

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 62 матча и набрал 76 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» была «Филадельфия» (3:4 Б). У «Бостона» 62 матча и 75 очков, в субботу «Брюинз» обыграли «Вашингтон» (3:1).