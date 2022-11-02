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«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону», у Малкина два очка

Сергей Разин
корреспондент
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2 ноября. «Питтсбург» — «Бостон» (5:6 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Бостону» со счетом 5:6.

В составе «пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби, Джош Арчибалд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У «Брюинз» забили Якуб Лауко, Брэд Маршанд, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм, который забросил в овертайме.

После этого матча «Питтсбург» с 10 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 18 очками лидирует на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:2, 4:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кросби — 5, 0:30 — 1:0. Койл — 4 (Фредерик, Грир), 5:19 — 1:1. Лауко — 1 (Фолиньо), 13:20 — 1:2. Малкин — 5 (Жозеф, Макгинн), 21:47 — 2:2. Арчибальд — 2 (Макгинн, Рутта), 28:42 — 3:2. Раст — 4 (Дюмулин, Гюнцель), 31:16 — 4:2. Ракелль — 5 (Зукер, Малкин), 31:36 — 5:2. Маршан — 3 (бол., Линдхольм, Дебраск), 32:57 — 5:3. Заха — 2 (Линдхольм, Карло), 51:59 — 5:4. Холл — 5 (Пастрняк, Линдхольм), 58:43 — 5:5. Линдхольм — 3 (Бержерон), 63:37 — 5:6.

Вратари: Джерри — Ульмарк (Суэймен, 31:36, Ульмарк, 45:42, 58:07 — 58:43).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (12+15+8+3) — 40 (14+13+11+2).

Наши: Малкин (19.47/4/+2) — -.

2 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17629 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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4 Филадельфия 9 5 4 12
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2 Баффало 9 6 3 12
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4 Флорида 9 5 4 11
5 Детройт 9 4 5 10
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