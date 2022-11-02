«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону», у Малкина два очка
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Бостону» со счетом 5:6.
В составе «пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби, Джош Арчибалд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У «Брюинз» забили Якуб Лауко, Брэд Маршанд, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм, который забросил в овертайме.
После этого матча «Питтсбург» с 10 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 18 очками лидирует на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Бостон» — 5:6 ОТ (1:2, 4:1, 0:2, 0:1)
Голы: Кросби — 5, 0:30 — 1:0. Койл — 4 (Фредерик, Грир), 5:19 — 1:1. Лауко — 1 (Фолиньо), 13:20 — 1:2. Малкин — 5 (Жозеф, Макгинн), 21:47 — 2:2. Арчибальд — 2 (Макгинн, Рутта), 28:42 — 3:2. Раст — 4 (Дюмулин, Гюнцель), 31:16 — 4:2. Ракелль — 5 (Зукер, Малкин), 31:36 — 5:2. Маршан — 3 (бол., Линдхольм, Дебраск), 32:57 — 5:3. Заха — 2 (Линдхольм, Карло), 51:59 — 5:4. Холл — 5 (Пастрняк, Линдхольм), 58:43 — 5:5. Линдхольм — 3 (Бержерон), 63:37 — 5:6.
Вратари: Джерри — Ульмарк (Суэймен, 31:36, Ульмарк, 45:42, 58:07 — 58:43).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (12+15+8+3) — 40 (14+13+11+2).
Наши: Малкин (19.47/4/+2) — -.
2 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17629 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|2
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|3
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|11
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66