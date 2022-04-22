«Питтсбург» без Малкина переиграл «Бостон»

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«Питтсбург» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. В составе «Пингвинз» тремся заброшенными шайбами отметился форвард Джейк Гюнцель.