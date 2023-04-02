«Бостон» обыграл «Питтсбург», Пастрняк оформил хет-трик

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, еще одну шайбу забросил Павел Заха, у защитника Дмитрия Орлова результативная передача. У «Пингвинз» дубль у Брайана Раста, еще один гол забил Джейк Гюнцель.

После этого матча «Бостон» со 123 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 84 очками — на восьмой строчке.