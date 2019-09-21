«Питтсбург» без Малкина проиграл «Коламбусу»

«Коламбус» одержал победу над «Питтсбургом» (3:1) в контрольном матче. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не принимал участие в этой встрече.

НХЛ. Контрольные матчи

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Риикола — 1 (Агоццино, Марино), 2:03 — 0:1. Аткинсон — 1 (бол., Дюбуа, Тексье), 15:24 — 1:1. Робинсон — 1 (Шервуд, Скотт), 42:12 — 2:1. Андерсон — 1 (п.в., Дженнер, Г. Карлссон), 59:24 — 3:1.

Вратари: Корписало — Десмит (57:40 — 59:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (8+4+10) — 25 (5+10+10).

Наши: — - -.

21 сентября. Коламбус. Nationwide Arena.