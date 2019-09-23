«Питтсбург» без Малкина проиграл «Детройту», «Виннипег» победил «Калгари»

«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ на выезде в овертайме уступил «Детройту» — 2:3. Евгений Малкин и Евгений Свечников участия во встрече не принимали.

В другом матче «Виннипег» обыграл «Калгари» — 4:1. На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ и 3 силовых приема за 19.24 на льду. В составе «огоньков» Ринат Валиев заблокировал 4 броска за 17.51. У Александра Елесина «-1», 2 силовых приема и 2 блок-шота за 19.30.

В еще одной встрече «Колорадо» в серии буллитов был сильнее «Миннесоты» — 3:2. Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Каменев участия в матче не принимали.

НХЛ. Контрольные матчи

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюмулин — 1 (Танев, Блюгерс), 5:43 — 0:1. Бертуцци — 1 (Боуи, Ларкин), 20:56 — 1:1. Манта — 2 (Зайдер, Боуи), 24:23 — 2:1. Маккэн — 1 (бол., Раст), 38:34 — 2:2. Боуи — 1 (Ларкин), 62:58 — 3:2.

Вратари: Бернье — Джерри.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (7+9+8+1) — 34 (12+7+13+2).

Наши: — - -.

22 сентября. Детройт. Little Caesars Arena.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Рословик — 1 (Пулман, Литтл), 0:50 — 1:0. Ружичка — 2 (бол., Кин, Чарник), 46:00 — 1:1. Уилер — 2 (Битетто, Шайфли), 49:43 — 2:1. Луото — 1 (Стэнли, Гриффит), 50:55 — 3:1. Элерс — 2 (Уилер, Шайфли), 58:24 — 4:1.

Вратари: Броссуа — Тэлбот (58:19).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+7+11) — 24 (10+10+4).

Наши: Куликов (19.24/2/+1) — Валиев (17.51/0/0), Елесин (19.30/0/-1).

23 сентября. Виннипег. Bell MTS Place.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бельпедио — 1 (Зукер), 12:40 — 0:1. Жост — 1 (Донской, Ринуф), 16:18 — 1:1. Мегна — 2 (мен., Кэмпбелл, Ринуф), 36:03 — 2:1. Сперджен — 1 (бол., Донато), 36:43 — 2:2.

Победный буллит: Ландескуг.

Вратари: Грубауэр — Стэлок.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 36 (10+12+10+4) — 23 (6+7+8+2).

Наши: — - -.

23 сентября. Денвер. Pepsi Center.