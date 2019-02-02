"Питтсбург" без Малкина переиграл "Оттаву"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). "Сенаторз" потерпел третье поражение кряду.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин пропустил эту встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Оттава" - 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Голы: Блюгерс - 1 (Каллен), 3:19 - 1:0. Гюнтцель - 25 (Кросби, Летанг), 17:55 - 2:0. Раст - 13 (Кессел, Бьюгстад), 31:36 - 3:0. Райан - 12 (бол., Дзингел, Тирни), 35:00 - 3:1. Раст - 14 (Кессел, Дж. Джонсон), 48:05 - 4:1. Бедкер - 6 (бол., Стоун), 53:46 - 4:2. Дюшен - 21 (Ладжой, Нильссон), 55:08 - 4:3. Гюнтцель - 26 (Кросби, Дюмулин), 57:08 - 5:3.

Вратари: Десмит - Нильссон (58:32).

Штраф: 9 - 9.

Броски: 40 (11+19+10) - 40 (10+15+15).

2 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.