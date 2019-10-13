«Питтсбург» без Малкина обыграл «Миннесоту»

«Питтсбург» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). «Уайлд» потерпела четвертое поражение в четырех встречах этого сезона.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

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«Миннесота» — «Питтсбург» — 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)

Голы: Хернквист — 3 (бол., Шульц, Кросби), 14:54 — 0:1. Кросби — 3 (Летанг, Мюррей), 23:26 — 0:2. Зукер — 2 (бол., Хант, Сперджен), 23:54 — 1:2. А. Джонсон — 1 (Лафферти, Астон-Ризе), 31:11 — 1:3. Летанг — 2 (Дюмулин, Танев), 32:58 — 1:4. Бландизи — 1 (А. Джонсон, Лафферти), 33:39 — 1:5. Сперджен — 1 (Фолиньо, Раск), 36:46 — 2:5. Гюнтцель — 2 (бол., Хернквист), 50:48 — 2:6. Хант — 2 (Фиала, Стаал), 55:23 — 3:6. Канин — 1 (Сперджен, Бродин), 55:44 — 4:6. Лафферти — 1 (п.в.), 58:49 — 4:7.

Вратари: Дубник (Стэлок, 33:39, 57:19 — 58:49) — Мюррей (23:23 — 23:26).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 35 (9+16+10).

13 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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