«Питтсбург» без Малкина обыграл «Лос-Анджелес»

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победил «Лос-Анджелес» — 5:4. Лидер «пингвинов» Евгений Малкин пропускал встречу из-за болезни. По три очка в составе «пингвинов» набрали Джейк Гюнтцель (0+3), Крис Летанг (0+3) и Брайан Раст (2+1).

Николай Прохоркин не принимал участия во встрече.

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«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Вагнер — 3 (Кемпе, Лизотт), 13:08 — 0:1. Тоффоли — 8 (Уокер, Лафф), 18:00 — 0:2. Раст — 11 (Гюнтцель, Летанг), 23:31 — 1:2. Раст — 12 (бол., Гюнтцель, Летанг), 37:36 — 2:2. Блюгерс — 4 (Раст, Летанг), 49:26 — 3:2. Дж. Джонсон — 2 (Маккэн, Гюнтцель), 51:58 — 4:2. Клиффорд — 4 (Картер, Даути), 55:00 — 4:3. Амадио — 6 (Уокер, Тоффоли), 56:23 — 4:4.

Нереализованный буллит: Копитар (Лос-Анджелес Кингз), 51:29 (Вратарь).

Победный буллит: Раст.

Вратари: Джерри — Куик.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 27 (10+5+6+6) — 42 (15+12+15+0).

Наши: — - -.

15 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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