«Питтсбург» без Малкина обыграл «Коламбус»

«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Раст — 10 (бол., Летанг, Гюнтцель), 63:02 — 1:0.

Вратари: Джерри — Корписало.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (12+6+12+2) — 17 (6+5+6+0).

Наши: — - Гавриков (19.19/1/0).

13 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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