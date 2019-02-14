"Питтсбург" без Малкина обыграл "Эдмонтон"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Пингвинз" одержал вторую победу кряду.

Российский нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Эдмонтон" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Драйзайтль - 33 (Макдэвид, Клефбом), 4:45 - 0:1. Раст - 16 (мен., Каллен, Дюмулин), 22:30 - 1:1. Блюгерс - 3 (Летанг, Кросби), 26:10 - 2:1. Маккэн - 11 (п.в.), 59:00 - 3:1.

Нереализованный буллит: Макдэвид (Э), 37:25.

Вратари: Мюррей - Коскинен (58:43 - 59:00).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (8+11+15) - 39 (11+16+12).

14 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.