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Сегодня, 20:00

«Питтсбург» — «Баффало»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP

«Питтсбург» встретится с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Баффало» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Пингвинз» набрали 42 очка и занимают 10-е место, а «Сэйбрз» с 36 баллами располагается на 14-й строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Каролина» — «Сент-Луис»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 37 26 11 53
2 Каролина 39 22 17 48
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Нью-Джерси 37 21 16 44
5 Филадельфия 38 19 19 44
6 Питтсбург 37 19 18 42
7 Вашингтон 37 18 19 42
8 Коламбус 40 13 27 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 23 14 52
2 Флорида 38 24 14 50
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 40 19 21 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 38 16 22 37
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 34 14 20 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 39 25 14 53
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 37 16 21 36
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 39 22 17 49
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Сиэтл 39 16 23 41
5 Эдмонтон 35 19 16 39
6 Калгари 38 17 21 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 39 9 30 21
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Нью-Джерси – Чикаго
 4 : 2
6.01 03:00
Вашингтон – Каролина
 2 : 6
6.01 06:00
Анахайм – Виннипег
 1 : 3
6.01 21:00
Филадельфия – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 64
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 39 64
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 37 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 27
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 38 25
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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