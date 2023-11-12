«Питтсбург» — «Баффало»: видеообзор матчах НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Питтсбург» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 15 очками — на 11-й строчке.

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